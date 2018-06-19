Ведущие тренеры мира оценили шансы сборной России

Уверенная победа сборной России по футболу над Саудовская Аравией стала настоящей неожиданностью для россиян. Разумеется, многие из них в этом противостоянии надеялись на лучшее, но мало кто ожидал, что российские спортсмены "отгрузят" противникам пять безответных мячей, а соперников и вовсе не подпустят к своим владениям. Отметим, что победа сборной России со счетом 5:0 привлекла дополнительное внимание россиян к турниру.

Фото: ru.fifa.com

Отметим, что вторая игра сборной России состоится уже сегодня, в 21:00 по московскому времени. Именитые тренеры и футбольные аналитики поделились своим мнением по поводу возможного исхода этого матча.

Так, бывший тренер отечественной сборной, а ныне эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что сегодняшний матч не выявит победителя. Бышовец придерживается мнения, что счет в итоге будет ничейным. Бышовец также отметил, что такой результат сборной России в игре с довольно крепкой и мастеровитой сборной Египта будет вполне себе хорошим результатом для наших футболистов.

Своим мнением по поводу грядущего матча поделился легендарный португальский футболист и тренер Жозе Моуринью. Португалец заострил внимание на том, что эта игра станет решающей для команд в смысле выхода в плей-офф. Моуринью поделился мнением, что победу в этом матче одержат подопечные Станислава Черчесова. Но при одном условии — если смогут сдержать лидера египтян Мохаммеда Салаха.

Моуринью также подчеркнул, что Уругвай, следующий соперник россиян на групповом этапе, более мастеровитый и опытный, нежели Египет. По мнению португальца, они показывают совсем другой уровень футбола и тягаться с ними сборной России будет гораздо тяжелее. В этой связи матч россиян с египтянами становится для наших спортсменов еще более важным.

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