Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине
Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
В разведке Эстонии заявили о подготовке России к новому наступлению на Украине
Депутат Госдумы Гурулёв призвал уничтожить россиян, не поддерживающих Путина
Названы самые популярные китайские автомобиле на вторичном рынке
Кристина Асмус рассказала, что ей не нравится в партнерах в любовных сценах
Садальский прокомментировал слова Кличко об отчуждении вошедших в состав РФ территориях
Мэр Киева Кличко заявил, что вошедшие в состав РФ территории уже не являются Украиной

Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024

0:54
Спорт

Российский борец Георгий Окороков стал одним из трёх спортсменов, которым правительство Австралии решило ускорить процесс получения гражданства, с целью увеличения шансов страны на победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
Фото: Openverse

Георгий Окороков, чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе в 2016 году, родившийся из Якутии, переехал в Австралию в 2017 году. В 2022 году ему удалось победить на чемпионате Австралии, и на чемпионате мира он занял десятое место.

Помимо Георгия Окорокова, гражданство по ускоренной схеме также должны получить американский ватерполист Сэм Слободиен и каноист из Южной Африки Пьер Ван дер Вестхейзен, сообщает "Чемпионат".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Резаифар - Георгий Окороков
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Зеленскому дали шокирующий совет по России

Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Зачем Путин занес "Кинжалы" над Черным морем - реальные задачи Миг-31И
Проиранские силы бомбят военные базы США в Ираке и Сирии. Третья мировая война на пороге
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Последние материалы
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине
Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
В разведке Эстонии заявили о подготовке России к новому наступлению на Украине
Депутат Госдумы Гурулёв призвал уничтожить россиян, не поддерживающих Путина
Названы самые популярные китайские автомобиле на вторичном рынке
Кристина Асмус рассказала, что ей не нравится в партнерах в любовных сценах
Садальский прокомментировал слова Кличко об отчуждении вошедших в состав РФ территориях
Мэр Киева Кличко заявил, что вошедшие в состав РФ территории уже не являются Украиной
Эксперт Матвеев рассказал, на что нужно обратить внимания перед покупкой поддержанного автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников