Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024

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Российский борец Георгий Окороков стал одним из трёх спортсменов, которым правительство Австралии решило ускорить процесс получения гражданства, с целью увеличения шансов страны на победу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: Openverse

Георгий Окороков, чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе в 2016 году, родившийся из Якутии, переехал в Австралию в 2017 году. В 2022 году ему удалось победить на чемпионате Австралии, и на чемпионате мира он занял десятое место.

Помимо Георгия Окорокова, гражданство по ускоренной схеме также должны получить американский ватерполист Сэм Слободиен и каноист из Южной Африки Пьер Ван дер Вестхейзен, сообщает "Чемпионат".

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Резаифар - Георгий Окороков