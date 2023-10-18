Во Франции обсуждают лишение Карима Бензема гражданства и всех спортивных наград

Депутат Национального собрания Франции, Валери Буайе, призвала лишить футболиста Карима Бензема гражданства и всех наград, если подтвердятся его связи с террористическими организациями. Это стало известно после того, как Бензема, бывший обладатель "Золотого мяча", который сейчас выступает за клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, опубликовал сообщение в социальных сетях в поддержку мирного населения Газы.
Министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманен, затем заявил, что у Карима Бензема имеются связи с террористической организацией "Братья мусульмане", которая признана террористической и запрещена в России.
В ответ на это обвинение, Валери Буайе выразила мнение, что если утверждения министра внутренних дел подтвердятся, то Карима Бензема следует лишить гражданства и наград.
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