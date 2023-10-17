Дубль Зайнутдинова принес сборной Казахстана победу над Финляндией

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Сборная Казахстана по футболу одержала важную победу над Финляндией в матче отборочного турнира для чемпионата Европы 2024 года. Эта встреча группы Н состоялась в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. Забив два гола, в составе победителей сиял Бактиер Зайнутдинов, который ранее выступал за ЦСКА и в настоящее время представляет интересы "Бешикташ". Он успешно исполнил пенальти в 77-й минуте и добавил второй гол в последние минуты матча (в 90-й минуте). Гол Казахстану был забит Робертом Тэйлором на 28-й минуте. Зайнутдинов достиг 13-го и 14-го голов в национальной команде и, таким образом, стал самым результативным бомбардиром в истории сборной Казахстана, превзойдя Руслана Балтиева, у которого 13 голов.

Фото: openverse.org

Под руководством российского тренера Магомеда Адиева, сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе Н. У неё всё ещё есть шансы на квалификацию в основной турнир чемпионата Европы. Сборная Финляндии занимает четвертое место с 12 очками, сообщает Sportbox.ru.

Казахстанской команде предстоит сыграть два оставшихся матча в рамках отборочного турнира к Евро-2024: 17 ноября они примут Сан-Марино, а 20 ноября сыграют в гостях против Словении.

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