Вратарь из Таджикистана поругался с Роналду на русском языке

Вратарь футбольной команды "Истиклол" из Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о конфликте с португальским нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который произошел во время матча в Азиатской Лиге Чемпионов. Слова Ятимова были приведены в информационном ресурсе "Чемпионат".

Фото: Openverse

"Роналду начал проявлять нервозность из-за того, что мы замедляли ход игры. Мы стали выражать друг другу недовольство. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Начальный диалог шел на русском языке, но потом я вспомнил, что он не говорит по-русски, смешно, правда. Затем мы переключились на сербский и английский языки. Однако в конечном итоге мы объялись, поговорили и продолжили игру", - поделился Ятимов.

Этот матч состоялся 2 октября и завершился победой "Аль-Насра" со счетом 3:1. Роналду забил один гол.

Роналду провел 979 матчей в различных турнирах в своей клубной карьере, на его счету 726 голов и 231 результативная передача. В составе национальной команды Португалии он вышел на поле 202 раза, забив 125 голов и сделав 44 передачи.

13 октября в квалификационном матче чемпионата Европы португальская сборная, с Роналду в составе, обыграла сборную Словакии со счетом 3:2. 38-летний футболист отметился двумя забитыми голами. Эта победа обеспечила португальцам билет на Евро-2024.

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