Отец сбежавшего из "Шахтёра" футболиста Роспутько рассказал, что его сыну будет безопаснее в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отец футболиста Александра Роспутько, который играет в украинском клубе "Шахтёр", раскрыл информацию о местонахождении своего сына и объяснил причины его переезда в Россию и получения гражданства.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтёра". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда", — заявил Юрий Роспутько в беседе с ИА Регнум.

Он также добавил, что его сын собирается подать документы для получения российского гражданства.

Кроме того, отец спортсмена опроверг информацию о том, что его сын может скоро присоединиться к какой-либо российской футбольной команде. Роспутько пояснил, что в настоящее время Александр "очень устал" после тяжёлых месяцев в "Шахтёре" и процесса побега.

Напомним, что 13 октября начали появляться сообщения в украинских СМИ о том, что 19-летний футболист "Шахтёра" сбежал после матча молодёжной Лиги чемпионов с "Антверпеном". Он не сел в самолёт. По предварительным данным, одной из причин побега стали политические разногласия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.