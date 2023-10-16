Тренер Волынкина: упражнение "планка" приводит к болям в спине

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Популярная фитнес-позиция на статическое напряжение "планка" может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила тренер по аэробике Мария Волынкина в интервью NEWS.ru.

Фото: https://sportishka.com/

По словам специалиста, при выполнении упражнения ни в коем случае нельзя допускать прогиба в пояснице. В этом случае автоматически расслабляются пресс и шея, что впоследствии вызывает боль в спине и даже может привести к травмам.

Важно все время контролировать прямую линию спины от шеи до пяток. В таком положении надо фиксироваться как минимум на 20-30 секунд, а в идеале — на одну минуту. Только тогда упражнение принесет пользу. Вообще же "планка" полезна тем, что в ней участвуют практически все основные мышцы тела.

Кроме того, статика считается эффективнее динамики, поскольку позволяет больше нагружать мышечный корсет и при этом не изнашивает сердце и позвоночник.