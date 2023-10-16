Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Красноярском крае фермер вырастил морковь весом 2,6 кг
В Госдуме выступили с инициативой о защите детей после инцидента в Новосибирске
В летевший из Германии самолёт со 178 пассажирами на борту ударила молния
Астролог Сохолтуева рассказала, какие питомцы больше всего подходят разным знакам зодиака
В армии Израиля заявили о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС
Врач Францкевич объяснила, что делать при случайном незащищенном половом акте
Россия временно ограничила ввоз морепродуктов из Японии
Новое исследование: мячи для пинг-понга оказались отличными звукопоглотителями
Тимати подарил своей возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

Тренер Волынкина: упражнение "планка" приводит к болям в спине

0:58
Спорт

Популярная фитнес-позиция на статическое напряжение "планка" может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила тренер по аэробике Мария Волынкина в интервью NEWS.ru.

Тренер Волынкина: упражнение "планка" приводит к болям в спине
Фото: https://sportishka.com/

По словам специалиста, при выполнении упражнения ни в коем случае нельзя допускать прогиба в пояснице. В этом случае автоматически расслабляются пресс и шея, что впоследствии вызывает боль в спине и даже может привести к травмам.

Важно все время контролировать прямую линию спины от шеи до пяток. В таком положении надо фиксироваться как минимум на 20-30 секунд, а в идеале — на одну минуту. Только тогда упражнение принесет пользу. Вообще же "планка" полезна тем, что в ней участвуют практически все основные мышцы тела.

Кроме того, статика считается эффективнее динамики, поскольку позволяет больше нагружать мышечный корсет и при этом не изнашивает сердце и позвоночник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Разведчик: борты-шпионы НАТО пора сажать и сбивать Олег Володин Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев
Губернатора ХМАО обвинили в дискредитации ВС РФ за высказывание о СВО
Предсказавший 7 октября ИИ Predictor предупредил об "океанах крови и огня"
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
В летевший из Германии самолёт со 178 пассажирами на борту ударила молния
Астролог Сохолтуева рассказала, какие питомцы больше всего подходят разным знакам зодиака
Тренер Волынкина: упражнение "планка" приводит к болям в спине
В армии Израиля заявили о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС
Врач Францкевич объяснила, что делать при случайном незащищенном половом акте
Россия временно ограничила ввоз морепродуктов из Японии
Новое исследование: мячи для пинг-понга оказались отличными звукопоглотителями
Тимати подарил своей возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ планомерно уничтожает боевиков ВСУ у Авдеевки
Лавовые миры в космосе могут помочь людям лучше понять огненное прошлое Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников