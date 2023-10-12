В Омске в среду, 11 октября, в матче чемпионата КХЛ сыграли «Авангард» и магнитогорский "Металлург" (ныне лидирующий в Восточной конференции). В итоге победили омичи 4:1.
Для "Магнитки" это был первый матч в выездной серии, для "ястребов" - второй в серии домашней, после обидного поражения от "Трактора" 1:4 в субботу, 7 октября. Счёт во встрече открыли гости, когда довольно курьёзный гол Старт встречи не обрадовал – гости забили на 5-й минуте. Отличился у них Александр Петунин. По итогам первого периода счёт так и остался 1:0 в пользу уральцев.
Во втором отрезке уже "Авангард" сначала отыгрался, а потом вышел вперёд – 1:1 и 2:1 после голов Ивана Игумнова и Райана Спунера (на 32-й минуте встречи). Цифры на табло после этого до перерыва уже не поменялись.
Наконец, в третьем периоде, уральцы, конечно, пытались отыграться, бросали, создавали опасные моменты, но всё же не преуспели. Более того, "ястребы" забили ещё и счёт стал 3:1 – после гола Рида Буше. А в самой концовке "сталевары" пропустили и в пустые ворота, когда голкипера они сменили на шестого полевого игрока и устроили ещё более яростный штурм. Тут уже шайбу забросил лидер "Авангарда" в атаке Владимир Ткачёв. 4:1 – волевая победа омичей.
"Сегодня мы играли с очень серьёзным соперником, лидером нашей конференции. И игру эта команда показывает достаточно хорошую. Я считаю, что экзамен этот мы выдержали. Сдали его на отлично. Рад, что победили, рад за команду, что веру наших болельщиков смогли перевести в успех. Поздравляю их с победой. И самое главное – несмотря на пропущенный гол, команда продолжала работать. И выполнять игровое задание. Что и принесло успех. То есть помогла прежде всего коллективная игра. И полная самоотдача каждого игрока", - оценил встречу главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.
В остальных матчах этого дня результаты таковы:
"Сибирь" - "Трактор" 4:5 булл,
"Барыс" - "Динамо" (Москва) 3:2,
"Нефтехимик" - "Витязь" 3:0,
"Северсталь" - "Торпедо" 3:4,
"Спартак" - ЦСКА 5:3,
"Куньлунь" - "Динамо" (Минск) 0:4,
СКА – "Локомотив" 2:3.
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