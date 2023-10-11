Федерация дзюдо России приняла решение временно дисквалифицировать Хасана Халмурзаева, олимпийского чемпиона 2016 года, сообщает Международная федерация дзюдо (IJF).
Причиной этой дисквалификации стало нарушение внутренних правил и положений федерации, которые запрещают высказывать публично религиозные или политические взгляды. Сообщается, что на странице Халмурзаева в социальных сетях появилась фотография с флагом Палестины. Отмечается, что это решение является временным.
Халмурзаев — олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 81 килограмма. У него также есть звание чемпиона Европы 2016 года.
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