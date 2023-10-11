Португальский футболист "Аль-Насра" и пятикратный лауреат "Золотого мяча" Криштиану Роналду может подвергнуться наказанию, если он когда-либо вернется в Иран, сообщает хорватское издание Index HR, ссылаясь на иранские СМИ.
В сентябре текущего года "Аль-Наср" из Саудовской Аравии сыграл матч азиатской Лиги чемпионов с местным клубом "Персеполис" в Иране, где Криштиану Роналду встретился со своими фанатами, включая иранскую художницу по имени Фатима.
Фатима, женщина с ограниченными физическими возможностями, является преданным поклонником португальского футболиста. Социальные сети были полны видео и фотографий, которые показывали важность этой встречи для художницы. Тем не менее, Роналду может столкнуться с возможным наказанием в виде 99 ударов плетью за свои действия во время этой встречи, что нарушает строгие законы Ирана.
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