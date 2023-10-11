Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране в виде 99 ударов плетью

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Португальский футболист "Аль-Насра" и пятикратный лауреат "Золотого мяча" Криштиану Роналду может подвергнуться наказанию, если он когда-либо вернется в Иран, сообщает хорватское издание Index HR, ссылаясь на иранские СМИ.

Фото: Openverse

В сентябре текущего года "Аль-Наср" из Саудовской Аравии сыграл матч азиатской Лиги чемпионов с местным клубом "Персеполис" в Иране, где Криштиану Роналду встретился со своими фанатами, включая иранскую художницу по имени Фатима.

Фатима, женщина с ограниченными физическими возможностями, является преданным поклонником португальского футболиста. Социальные сети были полны видео и фотографий, которые показывали важность этой встречи для художницы. Тем не менее, Роналду может столкнуться с возможным наказанием в виде 99 ударов плетью за свои действия во время этой встречи, что нарушает строгие законы Ирана.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

БЕЗУМИЕ вокруг Роналду в ИРАНЕ и подарок за ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА🤑