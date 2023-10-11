Игрок "Ювентуса" Фаджоли может быть дисквалифицирован за ставки

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

По информации издания Gazzetta dello Sport, футболист "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Николо Фаджоли подозревается в нарушении правил, связанных со ставками. В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на те дисциплины, которые они представляют.

Фото: Openverse

Согласно сообщению СМИ, 22-летний Фаджоли находится под следствием по подозрению в совершении ставок на нелегальных платформах, расследование проводит прокуратура Турина. В случае подтверждения нарушения спортивного кодекса, игроку может грозить дисквалификация на срок до трех лет и даже более.

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