Футбольному клубу "Барселона" предстоит выплатить свыше €200 миллионов за сделанные трансферы игроков. Об этом сообщает издание Sport.es.
Согласно информации из источника, самый крупный долг каталонского клуба наблюдается перед "Лидсом" за трансфер бразильского футболиста Рафиньи. На 2023 год "Барселоне" необходимо выплатить €24 миллиона, а в следующем году еще €38 миллионов за этого игрока. За польского нападающего Роберта Левандовского "сине-гранатовые" обязаны выплатить "Баварии" €10 миллионов в текущем году и еще €21 миллион в следующем.
Кроме того, "Барса" обязана уплатить почти €40 миллионов за испанского нападающего Феррана Торреса "Манчестер Сити" и €35 миллионов "Севилье" за французского защитника Жюля Кунде. Эти долги считаются наиважнейшими, поскольку в случае неисполнения обязательств, клубы могут обратиться в суд с исками против "Барселоны", что может лишить ее возможности активно участвовать на трансферном рынке и регистрировать новых игроков, сообщает "Газета.ru".
Имеется также информация о том, что самая значительная задолженность связана с трансферами, осуществленными в 2022 году. Кроме того, у каталонцев есть краткосрочные обязательства на сумму €89 миллионов, которые должны быть погашены в текущем сезоне, а долгосрочный долг клуба составляет €118 миллионов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.