"Барселона" должна другим клубам более €200 млн за игроков

1:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольному клубу "Барселона" предстоит выплатить свыше €200 миллионов за сделанные трансферы игроков. Об этом сообщает издание Sport.es.

Фото: Openverse

Согласно информации из источника, самый крупный долг каталонского клуба наблюдается перед "Лидсом" за трансфер бразильского футболиста Рафиньи. На 2023 год "Барселоне" необходимо выплатить €24 миллиона, а в следующем году еще €38 миллионов за этого игрока. За польского нападающего Роберта Левандовского "сине-гранатовые" обязаны выплатить "Баварии" €10 миллионов в текущем году и еще €21 миллион в следующем.

Кроме того, "Барса" обязана уплатить почти €40 миллионов за испанского нападающего Феррана Торреса "Манчестер Сити" и €35 миллионов "Севилье" за французского защитника Жюля Кунде. Эти долги считаются наиважнейшими, поскольку в случае неисполнения обязательств, клубы могут обратиться в суд с исками против "Барселоны", что может лишить ее возможности активно участвовать на трансферном рынке и регистрировать новых игроков, сообщает "Газета.ru".

Имеется также информация о том, что самая значительная задолженность связана с трансферами, осуществленными в 2022 году. Кроме того, у каталонцев есть краткосрочные обязательства на сумму €89 миллионов, которые должны быть погашены в текущем сезоне, а долгосрочный долг клуба составляет €118 миллионов.

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История спада БАРСЕЛОНЫ. 2 млрд на ТРАНСФЕРЫ впустую! @GOAL24