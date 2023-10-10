НХЛ ввела запрет на обматывание клюшек радужными лентами в поддержку ЛГБТ

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило о запрете на прикрепление радужных лент к хоккейным клюшкам игроков в знак поддержки ЛГБТ, как сообщает портал Outsports, ссылаясь на официальное заявление лиги.

Фото: Openverse

Информация о данном запрете была отправлена всем 32 командам лиги, и теперь игрокам запрещено использовать радужные ленты как на тренировках, так и во время матчей.

В июне этого года НХЛ отказалась от требования носить майки с радужной символикой командами во время предматчевых разминок в поддержку ЛГБТ, сообщает "РБК".

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