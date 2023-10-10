Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило о запрете на прикрепление радужных лент к хоккейным клюшкам игроков в знак поддержки ЛГБТ, как сообщает портал Outsports, ссылаясь на официальное заявление лиги.
Информация о данном запрете была отправлена всем 32 командам лиги, и теперь игрокам запрещено использовать радужные ленты как на тренировках, так и во время матчей.
В июне этого года НХЛ отказалась от требования носить майки с радужной символикой командами во время предматчевых разминок в поддержку ЛГБТ, сообщает "РБК".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.