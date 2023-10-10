Футбольный клуб "Орлеан" прекратил сотрудничество с главным тренером Бернаром Казони. Об этом было объявлено во вторник, сообщает "soccer.ru".
Согласно информации, размещенной в СМИ, тренера обвиняют в высказываниях, содержащих элементы расизма, и сообщается, что прокуратура Орлеана начала предварительное расследование в отношении него.
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