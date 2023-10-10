Тренер "Индепендьенте" рассказал о неумении его игроков складывать и вычитать

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Главный тренер аргентинского клуба "Индепендьенте" Карлос Тевес поделился своим удивлением неспособностью троих игроков из его команды складывать и вычитать.

Фото: Wikipedia

Карлос Тевес завершил свою профессиональную футбольную карьеру летом 2022 года, а в том же году он стал главным тренером "Росарио" из высшей лиги Аргентины. Спустя год он принял пост главного тренера "Индепендьенте". На данный момент команда занимает второе место в высшей лиге Аргентины после восьми сыгранных матчей и имеет 15 очков.

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