Сослан Гатагов: руководство "Спартака" пригласит Черчесова на пост тренера

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Бывший футболист московского "Спартака" Сослан Гатагов высказал мнение, что руководство команды намерено пригласить Станислава Черчесова на пост тренера клуба, сообщает Legalbet.

Фото: Openverse

"Я бы поставил на то, что потенциально Черчесов может быть в «Спартаке» после зимы", — сказал Гатагов.

Сам Черчесов уже работал главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последней его командой был венгерский клуб "Ференцварош", откуда он был уволен в июле текущего года.

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