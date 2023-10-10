"Спартак" продолжит сотрудничество с автопроизводителем "CHERY". Новый контракт был подписан во вторник на домашнем стадионе московской команды генеральным директором клуба Олегом Малышевым и директором АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Владимиром Шмаковым, сообщает "soccer.ru".
В рамках продления соглашения Шмаков передал "Спартаку" ключи от ещё 10 автомобилей. Пять из них — полноприводные семиместные TIGGO 8 PRO MAX, а пять — седаны бизнес-класса ARRIZO 8. Таким образом, в парке "Спартака" теперь насчитывается 45 автомобилей марки CHERY.
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