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Московский "Спартак" продлил сотрудничество с автомобильным концерном CHERY

0:39
Спорт

"Спартак" продолжит сотрудничество с автопроизводителем "CHERY". Новый контракт был подписан во вторник на домашнем стадионе московской команды генеральным директором клуба Олегом Малышевым и директором АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Владимиром Шмаковым, сообщает "soccer.ru".

Московский "Спартак" продлил сотрудничество с автомобильным концерном CHERY
Фото: Wikipedia

В рамках продления соглашения Шмаков передал "Спартаку" ключи от ещё 10 автомобилей. Пять из них — полноприводные семиместные TIGGO 8 PRO MAX, а пять — седаны бизнес-класса ARRIZO 8. Таким образом, в парке "Спартака" теперь насчитывается 45 автомобилей марки CHERY.

 

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Chery | ФК «Спартак»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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