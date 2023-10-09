Майк Тайсон назвал свой самый ценный нокаут

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американский боксёр Майк Тайсон, выделил один нокаут, который он ценит больше всего в своей карьере.

Фото: Openverse

Этим нокаутом оказался момент в поединке с другим легендарным американским боксёром Ларри Холмсом, в ночь с 22 на 23 января 1988 года в Атлантик-Сити, США. Майк Тайсон, 21-летний парень на тот момент, одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде и успешно защитил свой статус абсолютного чемпиона. Этот бой стал третьим поражением в карьере Ларри Холмса, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail.

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Майк Тайсон vs. Ларри Холмс