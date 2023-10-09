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Лионель Месси может перейти в клуб в Саудовской Аравии

1:12
Спорт

Согласно информации от Sport. es, аргентинский футболист Лионель Месси, который в настоящее время играет за клуб МЛС "Интер Майами" в США, может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Лионель Месси может перейти в клуб в Саудовской Аравии
Фото: openverse

Согласно данным, саудовские клубы рассматривают возможность аренды Месси до февраля 2024 года, когда начинается новый сезон МЛС.

"Интер Майами" уже лишился шансов на попадание в плей-офф МЛС после поражения от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Лиги. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Цинциннати", и единственный гол был забит на 78-й минуте Альваро Барреалем.

Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами" после двух сезонов во французском "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за свой новый клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче. В конце августа Месси и "Интер Майами" завоевали Кубок лиги, победив "Нэшвилл" в решающем матче, который был решен в серии послематчевых пенальти со счетом 10:9.

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5 ПРИЧИН Круче переход Месси в США / Роналду в Саудовскую Аравию
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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