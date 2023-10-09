Криштиану Роналду намерен сыграть на чемпионате мира в 41 год

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Согласно информации журналиста Али Аль-Харби, португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил желание продлить свой контракт с клубом до начала 2027 года. Это решение было принято перед его отъездом в сборную Португалии.

Фото: Openverse

Как сообщил журналист в социальных сетях, Роналду намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике, а затем завершить свою футбольную карьеру. Его текущий контракт с "Аль-Насром" был рассчитан до лета 2025 года.

Роналду выразил намерение продолжать свою карьеру до тех пор, пока его ноги не откажут. Возраст футболиста составит 41 год во время следующего чемпионата мира, сообщает РБК.

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