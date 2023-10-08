Тренер "Интер Майами" прокомментировал слухи об уходе Месси из клуба

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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего команды Лионеля Месси в его бывший клуб "Барселону", сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse

"Может быть, он просто поедет отдохнуть? Возможно, у него есть планы посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего не знаю." — сказал Мартино.

Летом 2023 года Месси перешёл в "Интер Майами" после двух сезонов во французском "Пари Сен-Жермен". Его дебют за клуб был отмечен голом со штрафного в первом матче. Серия забитых мячей остановилась на девяти играх.

После 13 матчей за "Интер Майами" Месси забил 11 голов и сделал пять результативных передач. 20 августа аргентинец выиграл свой первый трофей в Америке, помогая "Интер Майами" выиграть Кубок лиги, победив "Нэшвилл" в решающем матче турнира в серии послематчевых пенальти (10:9).

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МЕССИ - ВСЕ 10 ГОЛОВ ЗА ИНТЕР МАЙАМИ!