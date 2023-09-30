Румынская федерация футбола объявила о своем решении не участвовать в официальных или дружеских матчах против сборных России. Это решение принято в знак солидарности с санкциями, введенными европейскими и национальными институтами после событий на Украине.
Исполком УЕФА допустил участие юношеских российских сборных в международных турнирах, но без использования флага и гимна, и без проведения матчей на территории России. Однако румынская федерация футбола решила выразить свою позицию и отказаться от игр против сборных России.
Заявление федерации гласит: "Румынская федерация футбола считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной РФ".
Это решение поддерживает трое из пяти вице-президентов УЕФА, включая британцев Дэвида Гилла и Лауру Макаллистер, а также поляка Збигнева Бонека. Российские сборные и клубы были временно отстранены от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года в связи с событиями на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.