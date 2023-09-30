"Зенит" впервые в истории потерпел поражение от "Оренбурга"

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Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга впервые в своей истории потерпел поражение от "Оренбурга" в рамках матча Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Openverse

Матч состоялся в рамках десятого тура РПЛ на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Хозяева победили со счётом 3:1.

На второй минуте полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан забил первый гол.

забил первый гол. Пять минут спустя нападающий Дмитрий Воробьёв сравнял счёт.

сравнял счёт. Затем, на 25-й минуте, защитник "Оренбурга" Матиас Перес вывел свою команду вперёд.

вывел свою команду вперёд. На 36-й минуте гол забил хавбек Брайан Мансилья.

По итогам десяти матчей "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Оренбург" находится на 11-й позиции.

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ОРЕНБУРГ — ЗЕНИТ: все о матче