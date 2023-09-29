Шведский боксер Отто Валлин отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву, сообщает Федерация бокса России.
Инцидент произошел во время взвешивания перед их боем, который состоится в Турции. Этот поединок в тяжелом весе запланирован на 30 сентября.
"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его.", — пояснил Валлин.
В ответ на это Гассиев заявил, что он спокойно отнесся к решению своего соперника и не обиделся.
Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). У россиянина 30 побед и одно поражение, а еще один поединок был признан несостоявшимся. У Валлина в активе 25 побед и одно поражение.
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