Шведский боксёр отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву

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Шведский боксер Отто Валлин отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву, сообщает Федерация бокса России.

Фото: Openverse

Инцидент произошел во время взвешивания перед их боем, который состоится в Турции. Этот поединок в тяжелом весе запланирован на 30 сентября.

"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его.", — пояснил Валлин.

В ответ на это Гассиев заявил, что он спокойно отнесся к решению своего соперника и не обиделся.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). У россиянина 30 побед и одно поражение, а еще один поединок был признан несостоявшимся. У Валлина в активе 25 побед и одно поражение.

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