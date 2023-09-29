Бывший полузащитник московского "Локомотива" Алексис Бека-Бека вызвал затор длиной пять километров на стометровом мосту Меньян в Ницце, пытаясь совершить самоубийство. Его удалось спасти лишь после двухчасовых переговоров с экстренными службами. По предположениям, причиной инцидента могли стать проблемы в личной жизни футболиста.
Официальная информация о причинах, побудивших Бека-Беку совершить такой поступок, не была раскрыта.
Действия футболиста привели к закрытию моста А8, что вызвало пятикилометровую пробку. Высота моста составляет 100 метров, что усложнило операцию спасения.
По информации канала RMC Sport, на место происшествия помимо полиции и служб спасения прибыл психолог из футбольного клуба "Ницца", где играет Бека-Бека.
Спасатели и психолог вели переговоры с футболистом, в то время как экстренные службы под руководством военных организовали спасательную операцию, которая завершилась успехом. На данный момент жизни молодого футболиста ничего не угрожает.
Футбольный клуб "Ницца" отменил встречу с прессой перед матчем с "Брестом", запланированным на 1 октября.
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