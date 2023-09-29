Двенадцатикратная чемпионка мира среди женщин по шахматам и дважды чемпионка России Александра Костенюк объяснила причины смены своего спортивного гражданства. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Вити Кравченко.
"Идея о смене гражданства возникла в конце 2022 года, потому что я больше не могла физически оставаться частью этой ситуации," — отметила она.
По словам Костенюк, ей начало казаться, что государство использует её успехи, чтобы доказать какие-то свои позиции.
"Постоянно все говорили, что "российская шахматистка выиграла". Я раньше не обращала на это внимание. Но потом почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Мол, смотрите, мы лучше всех, и в спорте тоже", — добавила она.
В то же время, Костенюк подчеркнула свою привязанность к России как родине и культурному наследию.
Чемпионка мира рассказала о своих мотивах смены спортивного гражданства. Она подчеркнула, что Россия для неё — родина с географической, языковой и семейной точек зрения. Её воспитали с убеждением, что в сложные моменты нельзя оставлять свою страну.
"И иногда мне кажется, что мое решение играть под флагом Швейцарии — это не просто какой-то вид протеста, но и попытка уйти от этой сложной ситуации," — сказала она, подчёркивая трудность своего решения.
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