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Под флагом Швейцарии: российская шахматистка Костенюк объяснила смену гражданства

1:31
Спорт

Двенадцатикратная чемпионка мира среди женщин по шахматам и дважды чемпионка России Александра Костенюк объяснила причины смены своего спортивного гражданства. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Вити Кравченко.

Под флагом Швейцарии: российская шахматистка Костенюк объяснила смену гражданства
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Идея о смене гражданства возникла в конце 2022 года, потому что я больше не могла физически оставаться частью этой ситуации," — отметила она.

По словам Костенюк, ей начало казаться, что государство использует её успехи, чтобы доказать какие-то свои позиции.

"Постоянно все говорили, что "российская шахматистка выиграла". Я раньше не обращала на это внимание. Но потом почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Мол, смотрите, мы лучше всех, и в спорте тоже", — добавила она.

В то же время, Костенюк подчеркнула свою привязанность к России как родине и культурному наследию.

Чемпионка мира рассказала о своих мотивах смены спортивного гражданства. Она подчеркнула, что Россия для неё — родина с географической, языковой и семейной точек зрения. Её воспитали с убеждением, что в сложные моменты нельзя оставлять свою страну.

"И иногда мне кажется, что мое решение играть под флагом Швейцарии — это не просто какой-то вид протеста, но и попытка уйти от этой сложной ситуации," — сказала она, подчёркивая трудность своего решения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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