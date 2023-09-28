Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перешёл в греческую "Ламию"

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Ламия", участвующий в высшем дивизионе греческой лиги, заключил контракт с российским полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщила пресс-служба команды.

Фото: Openverse

Согласно данным портала Transfermarkt, срок контракта с игроком рассчитан до июня 2024 года. В "Ламии" также играет сербский полузащитник Зоран Тошич, который ранее был партнером Дзагоева в ЦСКА.

Алану Дзагоеву на данный момент 33 года. Он выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год и провел за московскую команду 395 матчей, забив 77 голов и сделав 93 результативные передачи. За сборную России полузащитник сыграл в 59 матчах и забил 9 голов.

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Дзага, это было легендарно!