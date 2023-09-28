CAS отложил слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой на 9-10 ноября

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) было отложено и возобновится 9-10 ноября, сообщается в официальном заявлении на сайте CAS.

Фото: Openverse

Первые слушания по делу Валиевой прошли в Лозанне с 26 по 28 сентября. Коллегия арбитров выслушала показания всех заинтересованных сторон, экспертов и свидетелей. После этих заседаний арбитры решили запросить дополнительные документы для дальнейшего рассмотрения, что стало причиной переноса слушаний на новые даты.

На протяжении трех дней слушаний в CAS выступили сама Камила Валиева через видеосвязь, представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Окончательное расследование ожидается на слушаниях 9-10 ноября, после чего коллегия арбитров вынесет свой вердикт по данному делу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Камила Валиева допинг новости | Спортивный арбитражный суд