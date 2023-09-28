Тарасова обозвала Дюамель "скотиной" за обвинения в допинге российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая заподозрила российских спортсменов в употреблении допинга.

Фото: yuotube .com

"Эта Дюамель просто дура и скотина, — заявила тренер в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Тарасовой, канадская спортсменка несёт бред сивой кобылы. Российские фигуристы никогда не употребляли допинг, но если бы и так, то она никак бы этого не заметила, добавила собеседница издания. Она также заявила, что Дюамель лжёт на весь мир.

Ранее похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Тарасовой.

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