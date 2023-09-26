Карен Хачанов завоевал чемпионский титул на теннисном турнире в Чжухае

Финал хардового турнира категории ATP-250 в Чжухае, Китай, завершился, где российский теннисист Карен Хачанов сразился с японским спортсменом Йосихито Нисиокой. Результат матча — 7:6(2), 6:1 в пользу российского игрока.
Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. Карен Хачанов сделал девять эйсов и три двойные ошибки, в то время как Йосихито Нисиока выполнил два подачи на вылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Россиянину удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми, а Йосихито сделал один брейк при шести брейк-пойнтах, сообщает championat.com.
Призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 981 785.
Эта победа стала первой для Карена Хачанова на турнирах ATP в текущем году. В своем пути к финалу Хачанов одолел трех соперников: Алекса Болта (6:4, 6:4), Маккензи Макдональда (4:6, 6:4, 6:4) и Себастьяна Корды (7:5, 6:4).
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