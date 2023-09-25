Бывший футболист сборной Украины Артём Милевский был госпитализирован из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя. Эту информацию раскрыл его бывший товарищ по команде, Александр Алиев.
За время своей профессиональной карьеры Милевский выступал за такие клубы, как киевское "Динамо", брестское "Динамо", хорватский "Хайдук", "Тосно", румынская "Конкордия", украинский "Минай", венгерская "Кишварда" и турецкий "Газиантепспор".
Ранее фанаты обратили внимание на изменения во внешности игрока. Милевский значительно прибавил в весе, и также появились подозрения среди болельщиков, что у бывшего футболиста возникли проблемы с алкогольным употреблением, сообщает "Чемпионат".
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