Экс-игрока сборной Украины Милевского госпитализировали из-за алкоголя

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Бывший футболист сборной Украины Артём Милевский был госпитализирован из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя. Эту информацию раскрыл его бывший товарищ по команде, Александр Алиев.

Фото: Wikipedia

За время своей профессиональной карьеры Милевский выступал за такие клубы, как киевское "Динамо", брестское "Динамо", хорватский "Хайдук", "Тосно", румынская "Конкордия", украинский "Минай", венгерская "Кишварда" и турецкий "Газиантепспор".

Ранее фанаты обратили внимание на изменения во внешности игрока. Милевский значительно прибавил в весе, и также появились подозрения среди болельщиков, что у бывшего футболиста возникли проблемы с алкогольным употреблением, сообщает "Чемпионат".

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