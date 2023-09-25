"Аякс" выражает разочарование из-за инцидента с болельщиками в матче с "Фейеноордом"

Аякс выразил свое разочарование в поведении болельщиков.
Вчера во время матча против Фейеноорда, фанаты клуба метали на поле фаеры и мусор, что привело к прерыванию игры на 55-й минуте, при счете 3:0 в пользу Фейеноорда.
В официальном заявлении клуба отмечается, что такие поступки не соответствуют ценностям футбольного клуба. Несмотря на разочарование в неудачном начале сезона, это не оправдание для подобных инцидентов. Клуб выражает свои извинения всем, кто ощутил опасность или пострадал от этого инцидента.
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