Артём Дзюба о своём экс-тренере: "А кто это?"

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Форвард московской футбольной команды "Локомотив" Артем Дзюба сообщил журналистам, что ему неизвестен человек по имени Сергей Семак.

Фото: Openverse

В воскресенье "Локомотив" одержал победу на выезде над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в матче чемпионата России. Тренером "Зенита" является Сергей Семак, и стоит отметить, что Дзюба выступал за "сине-бело-голубых" с 2015 по 2022 год, а Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года.

В ответ на вопрос о примирении с Семаком, Дзюба ответил:

"А кто это?"

В начале апреля "Зенит" также одержал победу над "Локомотивом" в гостях со счетом 2:1. После игры Семак подошел к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако футболист, представляющий теперь железнодорожников, отказался от этого и направился в сторону подтрибунного помещения.

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ДЗЮБА ОЧЕНЬ ЖЁСТКО ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС О СЕМАКЕ: «А КТО ЭТО?»