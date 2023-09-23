Канада ввела санкции против российского гимнаста Нагорного

Олимпийский чемпион 2020 года в групповой гимнастике Никита Нагорный был включен в санкционный список Канады.
Наряду с Нагорным в этот список включены еще 42 физических лица и 21 юридическое лицо.
Никита Нагорный имеет впечатляющее спортивное достижение, включая золотую медаль Олимпийских игр в Токио, сообщает газета.ру. Он также имеет на своем счету три золотые медали на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Кроме того, Нагорный занимает должность начальника главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".
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