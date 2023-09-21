Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NCC: ученые размышляют на тему искусственного "приглушения" Солнца
Педагог-психолог Завадская рассказала о признаках стресса у детей
Боевики ВСУ бросили своего раненого прямо под гусеницы эвакуационной машины
Путин объявил о намерении расширять сферу действия военно-врачебных комиссий
Бывший премьер-министр Словакии призвал сохранить запрет на импорт зерна из Украины
Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей
Тысячи протестующих в Ереване начали движение по центральным улицам
Актёр Вячеслав Гришечкин перед смертью собирался бежать из Москвы
Минцифры обсуждает с ФАС отмену платы за раздачу мобильного интернета

Президент ФИФА не исключил участия сборной России на чемпионате мира 2026 года

1:02
Спорт

Президент Международной федерации футбола (ФИФА), Джанни Инфантино, на полях Генеральной Ассамблеи ООН не исключил возможности участия сборной России на чемпионате мира 2026 года, который будет проводиться в США, Канаде и Мексике, сообщает Gazeta.ru.

Президент ФИФА не исключил участия сборной России на чемпионате мира 2026 года
Фото: Wikipedia

Он выразил свою позицию с осторожностью, заявив: "Будет видно".

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение временно отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Это решение было связано с событиями на международной арене и политическими обстоятельствами.

Таким образом, решение о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2026 года пока остается открытым и может зависеть от будущих обстоятельств и решений ФИФА.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Последние материалы
NCC: ученые размышляют на тему искусственного "приглушения" Солнца
Президент ФИФА не исключил участия сборной России на чемпионате мира 2026 года
Педагог-психолог Завадская рассказала о признаках стресса у детей
Боевики ВСУ бросили своего раненого прямо под гусеницы эвакуационной машины
Путин объявил о намерении расширять сферу действия военно-врачебных комиссий
Бывший премьер-министр Словакии призвал сохранить запрет на импорт зерна из Украины
Эксперты назвали самый мощный танк в зоне СВО. Почему его боятся ВСУ?
Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей
Тысячи протестующих в Ереване начали движение по центральным улицам
Актёр Вячеслав Гришечкин перед смертью собирался бежать из Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников