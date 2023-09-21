Президент ФИФА не исключил участия сборной России на чемпионате мира 2026 года

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА), Джанни Инфантино, на полях Генеральной Ассамблеи ООН не исключил возможности участия сборной России на чемпионате мира 2026 года, который будет проводиться в США, Канаде и Мексике, сообщает Gazeta.ru.

Фото: Wikipedia

Он выразил свою позицию с осторожностью, заявив: "Будет видно".

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение временно отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Это решение было связано с событиями на международной арене и политическими обстоятельствами.

Таким образом, решение о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2026 года пока остается открытым и может зависеть от будущих обстоятельств и решений ФИФА.

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