Сборная России по футболу опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу опустилась на 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола и теперь находится между сборными Эквадора и Нигерии, согласно обновленному рейтингу на официальном сайте ФИФА.

Фото: Openverse

В перерыве на сентябрьские матчи сборных, российские футболисты провели три товарищеских игры. Две из них состоялись против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, где участвовали футболисты, не старше 23 лет, и завершились результатами 1:1 и 1:2 соответственно. 12 сентября, состав российской команды, без ограничений по возрасту, сыграл вничью 1:1 с командой Катара.

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