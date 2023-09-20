Драка среди футболистов "Манчестер Юнайтед" после поражения в матче с "Брайтоном"

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Футболисты английской команды "Манчестер Юнайтед" столкнулись в драке между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", сообщает издание The Sun.

Фото: openverse

По информации источника, в инциденте на поле участвовали игроки Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей, а также Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф. Главный тренер клуба, Эрик тен Хаг, сумел восстановить порядок в команде после драки.

В матче "Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" со счетом 1:3. В составе победителей голы забили Дэнни Уэлбек, Паскаль Грос и Жоао Педро, а единственный гол за манкунианцев забил Ханнибал Межбри.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место с шестью очками, в то время как "Брайтон" располагается на пятой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре подопечные Эрика тен Хага сыграют с командой "Бернли", встреча назначена на 23 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Брайтон" в свою очередь встретится с командой "Борнмут" 24 сентября, первый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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