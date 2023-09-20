Хоккеист Жугин об отношении к русским за границей: "Не знаю, как в США, но в Канаде всё хорошо"

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Российский хоккеист Валентин Жугин, представляющий Хоккейную лигу Онтарио (OHL), рассказал об отношении к россиянам в Канаде.

Фото: openverse.org

По словам спортсмена, к гражданам РФ в Канаде относятся хорошо, и негатива в свой адрес со стороны местных жителей он не разу не видел.

"Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно", — рассказал Жугин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Жугин играет за OHL с 2021 года. Сначала его клубом был канадский "Гельф Шторм", теперь хоккеист стал форвардом американского "Сагино Спирит".

Жугин добавил, что его канадских товарищей по клубу интересует жизнь в России. Некоторые даже хотят учить русский язык, и пытаются запоминать новые слова.

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Валентин Жугин (Valentin Zhugin)