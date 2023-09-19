Футболист Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

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Футболист Далер Кузяев, который в июле заключил контракт с французским клубом "Гавр", рассказал о своей жизни во Франции.

Фото: Openverse

Он поделился, что сейчас изучает французский язык, который не кажется ему слишком тяжёлым, однако "есть свои детали".

"Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад", — цитирует Кузяева сайт "Чемпионат".

Футболист остаётся полузащитником сборной РФ. Он является заслуженным мастером спорта с 2018 года. До перехода в "Гавр" Кузяев играл за петербургскую команду "Зенит".

По данным Sport24, футболисту во французском клубе будут платить порядка 350 тысяч евро в год.

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