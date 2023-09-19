Футболист Далер Кузяев, который в июле заключил контракт с французским клубом "Гавр", рассказал о своей жизни во Франции.
Он поделился, что сейчас изучает французский язык, который не кажется ему слишком тяжёлым, однако "есть свои детали".
"Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад", — цитирует Кузяева сайт "Чемпионат".
Футболист остаётся полузащитником сборной РФ. Он является заслуженным мастером спорта с 2018 года. До перехода в "Гавр" Кузяев играл за петербургскую команду "Зенит".
По данным Sport24, футболисту во французском клубе будут платить порядка 350 тысяч евро в год.
Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что сегодня на игру сборной России по футболу "смотреть невозможно".
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