EADaily: выступать на Олимпиаде без флага и гимна — это позор

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По результатам опроса, проведенного EADaily с 12 по 15 сентября 2023 года среди 10642 участников, получились следующие данные:

Фото: wikimedia.org

69% респондентов считают, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду без флага и гимна, так как это считают позором.

22% участников опроса предпочли ответ "пусть сами решают".

Только 9% опрошенных уверены, что российским спортсменам нужно участвовать в Олимпиаде в Париже в любом случае, так как "они столько готовились".

Даже во Франции есть мнение, что позиция президента Эммануэля Макрона о недопустимости поднятия флага России на Олимпийских играх в Париже неверна. Основной аргумент заключается в том, что агрессивное поведение не России, а Украины и ее зверства широко известны. Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выразил это мнение в эфире телеканала LCI.

12 сентября на пленарном заседании ВЭФ, комментируя русофобию МОК, президент России Владимир Путин заявил:

"Мы будем проводить Игры дружбы в следующем году. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать… Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять еще и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений".

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