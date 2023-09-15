По результатам опроса, проведенного EADaily с 12 по 15 сентября 2023 года среди 10642 участников, получились следующие данные:
Даже во Франции есть мнение, что позиция президента Эммануэля Макрона о недопустимости поднятия флага России на Олимпийских играх в Париже неверна. Основной аргумент заключается в том, что агрессивное поведение не России, а Украины и ее зверства широко известны. Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выразил это мнение в эфире телеканала LCI.
12 сентября на пленарном заседании ВЭФ, комментируя русофобию МОК, президент России Владимир Путин заявил:
"Мы будем проводить Игры дружбы в следующем году. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать… Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять еще и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений".
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