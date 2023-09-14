Итальянский инсайдер Фабрицио Романо допустил ошибку в своем сообщении на странице в социальной сети "Х"*, перепутав московский футбольный клуб "Динамо" с киевским "Динамо".
Романо сначала объявил, что полузащитник Бителло перешел в украинское "Динамо" из бразильского клуба "Гремио". Однако позже он удалил это сообщение и опубликовал новую информацию, согласно которой Бителло уже подписал контракт с российским клубом.
Команда "Динамо" из Москвы официально объявила о переходе 23-летнего полузащитника 14 сентября. Соглашение Бителло с московским клубом рассчитано до лета 2028 года, а сумма трансфера, по данным СМИ, составила €10 млн.
*Запрещенная на территории Российской Федерации социальная сеть
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