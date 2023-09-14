Защитник "Сан-Паулу" Велингтон находится на пороге перехода в ЦСКА.
По информации источника, "армейцы" готовы выложить 8 миллионов евро за этот трансфер. Контракт с футболистом на 5 лет уже согласован.
Сейчас осталось только уладить последние мелкие детали сделки, после чего переход будет официально завершен, сообщает soccer.ru.
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