Велингтон близок к переходу в ЦСКА за 8 млн евро

0:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник "Сан-Паулу" Велингтон находится на пороге перехода в ЦСКА.

Фото: Openverse

По информации источника, "армейцы" готовы выложить 8 миллионов евро за этот трансфер. Контракт с футболистом на 5 лет уже согласован.

Сейчас осталось только уладить последние мелкие детали сделки, после чего переход будет официально завершен, сообщает soccer.ru.

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