Сборная Польши объявила об отставке Фернанду Сантуша с поста главного тренера, что является вторым его увольнением из национальной команды в течение года.
В декабре 2022 года Сантуш был уволен из сборной Португалии после поражения команды на чемпионате мира в Катаре, где они уступили марокканцам в четвертьфинале.
В ходе пяти матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, польская команда одержала две победы и потерпела три поражения, последнее из которых произошло 10 сентября от Албании со счетом 0:2.
На данный момент, с шестью набранными очками, поляки занимают четвертое место в группе E, в то время как лидирующие албанцы имеют в своем активе 10 очков.
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