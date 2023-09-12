Испанский суд вызвал Рубиалеса для дачи показаний по делу о сексуальном насилии

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Испанский национальный суд предъявил обвинения бывшему президенту Королевской федерации футбола страны (RFEF) Луису Рубиалесу в случае сексуального насилия и пригласил его дать показания в следующую пятницу, 15 сентября, сообщает официальный пресс-центр организации.

Фото: Openverse

Таким образом, суд удовлетворил запрос прокуратуры, которая подала жалобу на Рубиалеса на прошлой неделе. Прокурор считает, что поцелуй, который он сделал футболистке Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения победителей женского чемпионата мира, мог быть квалифицирован как сексуальное насилие из-за отсутствия согласия.

Мировой судья Франсиско де Хорхе принял жалобу прокуратуры и первым шагом запросил у RTVE все видеозаписи, на которых запечатлен данный момент поцелуя со всех доступных ракурсов, а также события, предшествовавшие и последовавшие за ним.

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Скандальный поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо вызвал бурю критики