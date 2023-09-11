Сборная Армении проиграла Хорватии на отборочной матче Евро-2024

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Сборная Армении потерпела поражение от команды Хорватии в шестом матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со счетом 0:1.

Фото: Openverse

Гол был забит Андреем Крамаричем на 14-й минуте игры, сообщает soccer.ru

После этой встречи сборная Армении занимает третье место в группе D с 7 очками, в то время как Хорватия удерживает лидирующую позицию с 10 баллами.

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