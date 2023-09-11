Сборная Армении потерпела поражение от команды Хорватии в шестом матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со счетом 0:1.
Гол был забит Андреем Крамаричем на 14-й минуте игры, сообщает soccer.ru
После этой встречи сборная Армении занимает третье место в группе D с 7 очками, в то время как Хорватия удерживает лидирующую позицию с 10 баллами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.