Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины, Лионель Месси, выразил мнение, что Кристиан Ромеро в настоящее время является лучшим защитником в мире.
Месси отметил, что игра Ромеро в обороне сильно влияет на атакующих игроков, так как он всегда стремится сыграть один на один с соперником.
Контракт Ромеро с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается в 60 миллионов евро на портале Transfermarkt.
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