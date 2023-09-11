Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира

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Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины, Лионель Месси, выразил мнение, что Кристиан Ромеро в настоящее время является лучшим защитником в мире.

Фото: Wikipedia

Месси отметил, что игра Ромеро в обороне сильно влияет на атакующих игроков, так как он всегда стремится сыграть один на один с соперником.

Контракт Ромеро с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается в 60 миллионов евро на портале Transfermarkt.

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