Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером "Лиона"

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером "Лиона". Несмотря на то, что Лоран Блан пока еще не был официально уволен, руководство уже начало активно искать нового наставника для команды.

Фото: Openverse

После того, как несколько специалистов отказались от предложения, владелец "Лиона" Джон Текстор надеется найти нового тренера как можно скорее, предпочтительно того, кто владеет английским языком. В список кандидатов уже включены имена Хулена Лопетеги, Оливера Глазнера, а теперь и Дженнаро Гаттузо.

Переговоры с итальянским специалистом запланированы на ближайшие дни. Последним клубом, где работал Гаттузо, была "Валенсия", от которой он ушел в конце января.

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Дженнаро ГАТТУЗО. Физрук или тактик?