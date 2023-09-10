Бывший наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик достиг необычного рекорда, став первым тренером в истории страны, которого уволили, сообщает Sky Sports Deutschland.
До этого дня ни одного главного тренера сборной ФРГ не отправляли в отставку с высшего руководства Немецкого футбольного союза (DFB). 58-летний специалист был уволен после уничтожительного поражения в дружеском матче против сборной Японии со счетом 1:4.
Ранее сообщалось, что сборная Германии уволила главного тренера после поражения от Японии.
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