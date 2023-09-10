Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог назвала продукты, которые восстанавливают печень
По Чернигову, Кривому Рогу и Бериславу нанесены удары "выходного дня"
NASA нашли новый способ поиска инопланетных цивилизаций
Учёные предупредили, что даже затемнение Солнца не остановит таяние ледников
Карасёв: США начинают требовать от Киева смены военных целей и перемирия — укровояки разочаровали
Чемпионат России по пляжному волейболу завершился в Анапе
Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером "Лиона"
Родня будет мстить: огромные потери ВСУ ещё станут большой проблемой для РФ
Президент Мадуро: Венесуэла "рано или поздно" будет в БРИКС

Уволенный из сборной Германии Ханс-Дитер Флик установил необычный рекорд

0:39
Спорт

Бывший наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик достиг необычного рекорда, став первым тренером в истории страны, которого уволили, сообщает Sky Sports Deutschland.

Уволенный из сборной Германии Ханс-Дитер Флик установил необычный рекорд
Фото: Openverse

До этого дня ни одного главного тренера сборной ФРГ не отправляли в отставку с высшего руководства Немецкого футбольного союза (DFB). 58-летний специалист был уволен после уничтожительного поражения в дружеском матче против сборной Японии со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что сборная Германии уволила главного тренера после поражения от Японии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самое тупое решение Баварии ? Флик ушёл из Баварии !? Нагельсманн новый тренер ?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
Эндокринолог Павлова: резкое похудение возможный признак рака
Эндокринолог Павлова: резкое похудение возможный признак рака
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Многомиллионная армия мигрантов в России вооружается: зачем?
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Последние материалы
NASA нашли новый способ поиска инопланетных цивилизаций
Учёные предупредили, что даже затемнение Солнца не остановит таяние ледников
Карасёв: США начинают требовать от Киева смены военных целей и перемирия — укровояки разочаровали
Чемпионат России по пляжному волейболу завершился в Анапе
Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером "Лиона"
Уволенный из сборной Германии Ханс-Дитер Флик установил необычный рекорд
Родня будет мстить: огромные потери ВСУ ещё станут большой проблемой для РФ
Президент Мадуро: Венесуэла "рано или поздно" будет в БРИКС
73 аккаунта российских СМИ и деятелей по-прежнему ограничены на YouTube
Растение приобретает вкус мяса, когда ему не хватает питательного вещества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников