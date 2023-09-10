Сборная Германии уволила главного тренера после поражения от Японии

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Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) приняло решение оставить без работы главного тренера сборной Германии Ханс-Дитера Флика, вместе с которым покидают команду его помощники Маркус Цорг и Данни Роль.

Фото: openverse

Причиной этого решения стало разгромное поражение сборной Германии в домашнем товарищеском матче против команды Японии со счетом 1:4, которое произошло 9 сентября. После этой игры управляющий директор немецкой национальной команды Руди Фёллер назвал выступление сборной позором.

Управляющий директор Руди Фёллер временно возьмет на себя обязанности главного тренера сборной Германии в предстоящем товарищеском матче против команды Франции, который состоится 12 сентября в Дортмунде. Ранее Фёллер уже руководил сборной с 2000 по 2004 год, и под его руководством команда дошла до финала чемпионата мира 2002 года.

Флик возглавлял сборную Германии с мая 2021 года и не смог привести команду к успешным результатам, включая неудачное выступление на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Немецкая национальная команда проводит только товарищеские матчи в связи с тем, что Германия будет хозяйкой Евро-2024.

Сборная Германии на данный момент находится в безвыигрышной серии из пяти матчей, с последней победой над командой Перу со счетом 2:0 в матче, который состоялся 25 марта. После этого последовали четыре поражения и одна ничья в матче с командой Украины (3:3).

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Ханси Флик Тренер сборной Германии по футболу после неудачи на чемпионате мира 2022