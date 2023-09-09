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Бывший игрок "Рубина" может перейти в "Барселону" в 2024 году

0:49
Спорт

Бывший полузащитник "Рубина", Хвича Кварацхелия, ныне играющий за "Наполи", может присоединиться к "Барселоне" в 2024 году, сообщает El Nacional.

Бывший игрок "Рубина" может перейти в "Барселону" в 2024 году
Фото: Openverse

Согласно информации из источника, руководство каталонской команды считает, что они успешно преодолели финансовые трудности, что позволило им найти средства для подписания этого грузинского игрока.

В "Барселоне" верят, что Кварацхелия может стать одним из лучших футболистов планеты в ближайшем будущем. Однако "Наполи" не собирается отпускать этого 22-летнего полузащитника за менее чем €100 млн.

В текущем сезоне в итальянской Серии А Кварацхелия провел два матча и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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