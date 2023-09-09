Бывший полузащитник "Рубина", Хвича Кварацхелия, ныне играющий за "Наполи", может присоединиться к "Барселоне" в 2024 году, сообщает El Nacional.
Согласно информации из источника, руководство каталонской команды считает, что они успешно преодолели финансовые трудности, что позволило им найти средства для подписания этого грузинского игрока.
В "Барселоне" верят, что Кварацхелия может стать одним из лучших футболистов планеты в ближайшем будущем. Однако "Наполи" не собирается отпускать этого 22-летнего полузащитника за менее чем €100 млн.
В текущем сезоне в итальянской Серии А Кварацхелия провел два матча и записал на свой счет одну результативную передачу.
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